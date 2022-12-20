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20:49, 20 декабря 2022Мир

Финляндия отреагировала на кувалды во дворе посольства в Москве

МИД Финляндии рассмотрит ответные меры после забрасывания посольства в Москве кувалдами

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

МИД Финляндии рассмотрит ответные меры на акцию, во время которой неизвестные забросали двор финского посольства в Москве кувалдами. Об этом со ссылкой на пресс-службу диппредставительства сообщает РБК.

«В данный момент Министерство иностранных дел Финляндии рассматривает меры в связи с хулиганскими действиями», — отреагировали в посольстве. Представители пресс-службы добавили, что в ходе инцидента никто не пострадал.

Ранее группа людей в масках в полном молчании провела акцию у здания посольства Финляндии в Кропоткинском переулке. Информация о причинах забрасывания кувалдами и организаторах протеста не приводится.

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Виктория Кондратьева
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