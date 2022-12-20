Блогерша Lerchek обвинила химчистку в порче вещей на полмиллиона рублей

Российская блогерша Lerchek осталась с испорченной в химчистке косметичкой бренда Dior

Российская блогерша Lerchek (настоящее имя — Валерия Чекалина) обвинила химчистку в порче имущества на полмиллиона рублей. Соответствующей историей она поделилась в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

На размещенных кадрах (на момент написания новости сторис удалены) Чекалина предстала перед подписчиками в слезах. По словам инфлюэнсерши, она сдала на очистку вещи люксовых брендов общей стоимостью 500 тысяч рублей, однако осталась недовольна работой заведения. «Самая ужасная химчистка в мире», — заявила она.

Так, героиня материала показала фанатам испорченную косметичку марки Christian Dior черно-коричневого цвета с персональной вышивкой, которая потеряла форму после химчистки. «Я была такая счастливая, когда покупала ее себе… И вышивала Lerchek на ней. Просто не хочу, чтобы вот так дальше поступали», — посетовала девушка.

В августе популярная блогерша Валерия Чекалина рассказала о махинациях персональной стилистки, которая обманула ее на миллионы рублей. По словам инфлюэнсерши, стилистка полтора года продавала ей подделки одежды, обуви и аксессуаров люксовых брендов по цене оригинальных вещей. В соцсети она показала копии, которые получила от имиджмейкера.

