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16:04, 20 декабря 2022Из жизни

Модель пожертвовала печень больному племяннику и изменилась до неузнаваемости

Модель из Австралии Софи Хьюз пожертвовала печень племяннику и резко потолстела

Фото: Shutterstock

Модель из австралийского города Стокпорт, Софи Хьюз, стала донором печени для больного племянника и резко потолстела, изменившись до неузнаваемости. Об этом сообщает Manchester Evening News.

В 2016 году у брата Софи, Энта, родился сын Оскар. Всего через несколько недель у новорожденного диагностировали атрезию желчевыводящих путей — редкую врожденную непроходимость желчных протоков. Оскару провели операцию, но его состояние не улучшилось. Ребенок нуждался в трансплантации печени.

Когда Софи узнала о произошедшем, она сразу решила пожертвовать свою печень племяннику. Девушка прилетела к Энту и его семье в Великобританию, где перенесла сложную восьмичасовую операцию. Спустя четыре месяца Софи вернулась в Австралию и начала замечать, что стремительно набирает вес. «Было очень тяжело смотреть на себя в зеркало. У меня был 17-сантиметровый шрам на животе, и мое тело было в ужасном состоянии», — вспоминает модель.

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Софи начала следить за питанием и заниматься спортом, однако попытки похудеть не увенчались успехом. Девушка разочаровалась в себе и была уверена, что оставит модельную карьеру в прошлом. Ей потребовалось время, чтобы научиться жить в новом весе и грамотно подбирать одежду.

Через два года с Софи связалось модельное агентство, специализирующееся на plus-size моделях. Девушка переехала в Великобританию, начала вести блог в социальной сети и снова стала моделью. После пережитого она также помогает детской благотворительной организации по борьбе с заболеваниями печени. «Я чувствую себя сильной и здоровой, и именно на этих вещах я сейчас сосредоточена — не на целлюлите или большом животе», — заключила она.

Ранее сообщалось, что житель Сингапура Лим Вен Конг пожертвовал печень больному брату и тем самым спас его от смерти. Операцию проводила команда из 20 врачей, а ее длительность составила 18 часов.

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Алиса Удовик
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