В Доме молодежи прошли Новогодние елки для детей военнослужащих

В Доме молодежи в «Манеже» прошли Новогодние елки в рамках федерального проекта #МЫВМЕСТЕ

В Доме молодежи в Центральном выставочном зале «Манеж» прошли Новогодние елки в рамках федерального проекта #МЫВМЕСТЕ. Участниками праздничных мероприятий стали дети и семьи военнослужащих — участников специальной военной операции. Культурно-образовательную программу и сказочные представления подготовили артисты арт-кластера «Таврида.

1000 детей вместе с родителями из 13 регионов России, включая 150 жителей Луганской и Донецкой народных республик, стали участниками Новогодних елок #МЫВМЕСТЕ. В первый день дети военнослужащих вместе с родителями окунулись в сказочное путешествие. Для 150 детей из Донецкой и Луганской народных республик было организовано катание на ГУМ-катке — центральном катке страны. Также ребята посетили дом #МЫВМЕСТЕ на Красной площади, в котором получили новогодние подарки, собранные жителями и гостями столицы в рамках акции «Корзина добра».

«Весь месяц в Доме молодежи участники из разных регионов нашей страны своими руками создавали новогоднюю елку #МЫВМЕСТЕ, игрушки на ней символизируют традиции и культуру нашей необъятной страны. Они и стали отправной точкой всего сюжета сегодняшнего спектакля. Нашей основной задачей было создать детям военнослужащих настоящий праздник, окунуть их в волшебство и чудо в Доме молодежи и за его пределами, чтобы дети с родителями почувствовали нашу поддержку и тепло в преддверие Нового года, когда их члены семьи защищают нашу страну», — отметила руководитель трека Росмолодежь.Добро Дарья Жукова.

Для юных участников Новогодних елок в Доме молодежи прошла развлекательная программа. Юных гостей встретили новогодние персонажи и погрузили в новогоднюю сказку. Перед спектаклем-мюзиклом аниматоры водили хороводы вместе с детьми, учили основам жонглирования и пели новогодние песни.

Для участников Новогодних елок в Доме молодежи прошли два мюзикла. Новогодняя сказка для всей семьи – трогательный, душевный мюзикл, который расскажет зрителям непростую, но знакомую историю. Молодая семья соберется у новогодней елки, чтобы украсить ее к празднику. В этот раз вешать игрушки и зажигать гирлянду родным придется без отца. Выполняя свой долг, Новый год он будет встречать на линии фронта, защищая рубежи Родины.

«Таврида – это сообщество творческих людей по всей стране. Мы хорошо знаем, какой силой обладает искусство, как оно объединяет, придает силы и становится опорой. Зрители наших новогодних представлений сегодня особенные — это ребята, которые в своем детском возрасте уже столкнулись с настоящими взрослыми переживаниями. Поэтому мы постарались не просто зарядить их позитивным настроением, но помочь им поверить в то, что в мире есть место добру, дружбе, радости, настоящим семейным ценностям, а главное, поверить в новогоднее чудо», — прокомментировала заместитель генерального директора по контенту арт-кластера «Таврида» Ксения Артемьева.

Представление, подготовленное арт-кластером «Таврида», посвящено разнообразию народов России. Новогодняя сказка-мюзикл рассказывает зрителям непростую, но знакомую историю про семью, которая вынуждена встречать Новый год без главы семейства, так как он находится на фронте. Елочные игрушки, которые дети в рамках представления вешают на новогоднюю елку, символизируют северные, южные, западные и восточные регионы нашей страны. Герои, а вместе с ними и зрители, отправились в путешествие, которое позволило поближе познакомиться с культурой и традициями народов, проживающих на этих территориях.

«Для 45 детей из Луганска — это первое путешествие такого масштаба. Увидеть из один из красивейших городов — Москву, тем более накануне Нового года — это настоящий подарок. Эмоции переполняют от экскурсий, культурной и развлекательной программы!» — сказала руководитель группы из Луганской народной республики Оксана Говжеева.

В постановке использован современный саунд-дизайн, созданный из мелодий народов России. Визуальные решения декораций, костюмов, видеоконтента, световых картин также позволили воссоздать многообразие российской культуры. Также в завершение спектакля дети военнослужащих получили новогодние подарки.

Во второй день Новогодних елок 30 детей со всей России отправятся на экскурсию в Государственный музей им. А.С. Пушкина, для которых пройдет экскурсию по действующей экспозиции музея. Ребята познакомятся с работами выдающихся российских художников и скульпторов и получат новогодние подарки.

Мероприятие проводится Федеральным агентством по делам молодежи (трек «Росмолодежь.Добро») и арт-кластером «Таврида» при поддержке Ассоциации волонтерских центров и Общероссийской общественно-государственной детско-молодежной организации «Российское движение детей и молодежи».

