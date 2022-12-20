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12:29, 20 декабря 2022Мир

Посол США в НАТО обвинила Россию и Китай в попытках ослабить альянс

Посол США в НАТО Смит обвинила Россию и Китай в обмене стратегиями для ослабления альянса
СюжетУчения НАТО:

Фото: Rod Lamkey / Globallookpress.com

Китай и Россия обмениваются стратегиями для ослабления Североатлантического альянса и его раскола. Об этом заявила посол США при НАТО Джулианн Смит, пишет газета Financial Times.

«Эти двое (РФ и Китай — прим. "Ленты.ру") все больше делятся набором средств, которые должны вызывать беспокойство у НАТО», — заявила она, призвав участников альянса активизировать усилия по защите от Москвы и Пекина.

Смит подчеркнула, что у нее нет сомнений в работе России и Китая над расколом НАТО.

Ранее стало известно, что Россия и Китай проведут совместные морские учения «Морское взаимодействие» в ближайшие дни. По информации Минобороны России, совместные маневры Москвы и Пекина пройдут с 21 по 27 декабря. В оборонном ведомстве также уточнили, что в ходе учений будут проведены ракетно-артиллерийские стрельбы в Восточно-Китайском море.

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Анжелика Бережная
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