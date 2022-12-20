«Транснефть» получила заявку на прокачку нефти по «Дружбе» от двух стран Европы

«Транснефть» получила заявку на прокачку нефти по Дружбе от Польши и ФРГ на 2023 год

Глава «Транснефти» Николай Токарев в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что компания получила заявку на прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» от двух европейских стран. Его слова приводит РИА Новости.

Токарев сообщил, что заявки подали две страны Европы — Польша и ФРГ.

«Вот объявили, что не будут брать с 1 января у России нефть. А к нам пришли заявки сейчас от польских потребителей: "На следующий год три миллиона тонн дайте нам". На декабрь — 360 тысяч тонн. И на первый квартал Германия уже подала заявку», — рассказал он.

Ранее «Транснефть» сообщила о частичной остановке участка «Дружбы» на Украине, об этом заявил официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Демин.

15 ноября Украина уведомила российскую «Транснефть» о приостановке прокачки нефти по южной ветке «Дружбы» в направлении Венгрии из-за падения напряжения.