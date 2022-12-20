Беременная женщина и ее муж излечились от смертельной болезни и стали родителями

Супруги победили лимфому и стали родителями, несмотря на плохие прогнозы врачей

Супруги из Великобритании Джеймс и Беттани Джефферсон-Лавдэй стали родителями после того, как излечились от лимфомы. На историю беременной женщины и ее мужа, которые победили смертельную болезнь, несмотря на плохие прогнозы врачей, обратило внимание издание Daily Mail.

В декабре 2021 года у Джеймса диагностировали лимфому Ходжкина — разновидность рака, развивающегося в сосудах и лимфоузлах. Перед химиотерапией супруги попытались зачать ребенка, поскольку знали, что лечение может этому помешать. Уже в январе, когда у Джеймса начались сеансы химиотерапии, Беттани узнала, что ждет ребенка, но вскоре стала чувствовать себя плохо. Она страдала от головной боли и одышки, а на ее ключице появилась опухоль. На 21-й неделе беременности у нее диагностировали неходжкинскую лимфому.

Врачи рассказали Беттани, что лимфома этого типа редко развивается во время беременности, и предложили ей шесть курсов химиотерапии, без которых она бы не выжила. Предупредили ее и о том, что ребенок может не выжить. «Джеймс невероятно поддерживал меня, полностью понимая, что я переживаю», — вспоминает женщина.

Несмотря на пессимистичные прогнозы специалистов, в 2022 году у пары родилась здоровая дочь, которую назвали Хайди. К тому времени химиотерапия закончилась у обоих супругов, они вышли в ремиссию и больше не нуждались в лечении.

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