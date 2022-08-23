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Беременная женщина покрылась страшными язвами из-за обезболивающих средств

Daily Mail: беременная женщина покрылась язвами и не могла ходить из-за лекарств

Фото: Soraia Bonuar Gomes

Жительница британского города Манчестер Сорайя Бонуар Гомес во время беременности покрылась страшными язвами из-за аллергии на лекарства. Историю женщины рассказало издание Daily Mail.

После рождения первенца Гомес страдала от сильных менструальных болей. В июне 2019 года ей прописали обезболивающее и противовоспалительное средства «Напроксен» и препарат «Циклизин», помогающий от тошноты.

Через месяц она обнаружила, что беременна, а в сентябре 2019 года ее тело покрылось небольшими красными пятнами. Первоначально врачи подозревали у Гомес ветрянку, однако этот диагноз оказался неправильным. Состояние женщины ухудшалось: она не могла ходить из-за слабости, на теле появились болезненные лопающиеся волдыри, лицо отекло.

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Причиной всех этих симптомов оказалась аллергическая реакция на лекарства, которые ей прописали ранее. После обследования врачи отменили оба препарата, так и не сумев вычислить, какой из них вызвал такую реакцию на фоне беременности.

По словам Гомес, медики не были уверены, что ее нерожденный ребенок выживет. Кроме того, они опасались, что не сумеют спасти и ее саму. «Я ослепла, не могла ходить, два месяца была прикована к кровати и питалась через капельницу. Было очень страшно. Вся кожа горела», — вспоминает она.

В марте 2020 года, уже восстановившись после тяжелой болезни, Гомес родила здоровую дочь, а в 2021 году стала матерью в третий раз.

Ранее ученые выяснили, что новая коронавирусная инфекция вызывает сердечные приступы и другие проблемы со здоровьем у беременных женщин.

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Александра Лисица
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