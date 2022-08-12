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Ученые сообщили о высоком риске мертворождения у беременных с COVID-19

JACC: COVID-19 вызывает у беременных сердечные приступы и увеличивает риск мертворождения

Фото: Bernd Weißbrod / Globallookpress.com

Коронавирусная инфекция вызывает сердечные приступы и другие проблемы со здоровьем у беременных женщин, говорится в новом исследовании, опубликованном в рецензируемом медицинском журнале Journal of the American College of Cardiology (JACC). Исследователи также сообщили, что при заражении COVID-19 у беременных женщин увеличивается риск мертворождения.

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Ученые обнаружили, что беременные женщины тяжелее других пациентов переносят COVID-19, и осложнения у них случаются чаще. Например, у 10 процентов будущих матерей инфекция вызывает тяжелое течение болезни, четыре процента женщин в положении попадают в реанимацию, три оказываются на автоматах ИВЛ, а некоторых даже подключают к ЭКМО. По их словам, лишний вес, старший возраст, повышенное артериальное давление, диабет и преэклампсия у беременных пациенток увеличивали риск осложненного течения заболевания в разы.

По сравнению с беременными женщинами без COVID-19 зараженные беременные пациентки имеют более высокий риск преждевременных родов и мертворождений. Каждый третий ребенок, рожденный зараженной матерью, оказывается в отделении реанимации новорожденных, согласно приведенной в исследовании статистике.

Известно, что проблемы с сердечно-сосудистой системой имеют 12 процентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию. Ученые установили, что у беременных с COVID-19 чаще случаются сердечные приступы, аритмия и сердечная недостаточность.

В зоне повышенного риска тяжелого течения болезни оказываются беременные женщины зрелого возраста, с лишним весом и хроническими заболеваниями — гипертонией, диабетом, преэклампсией (мультисистемное патологическое состояние, возникающее во второй половине беременности)

Авторы научной работы уверены, что причиной повышенного риска сердечно-сосудистых осложнений у беременных является их низкий уровень вакцинации по сравнению с другими группами пациентов.

Ранее глава Минздрава РФ заявил о риске развития аутоиммунных заболеваний после COVID-19. Одним из них Михаил Мурашко назвал диабет.

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Вера Владзиевская
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