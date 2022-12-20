Популярная пляжная страна начнет брать плату за фото с достопримечательностями

The Mirror: в Австралии туристы будут платить за доступ к достопримечательностям

Власти штата Северная территория в Австралии захотели брать плату с путешественников за доступ к самым известным достопримечательностям и возможность делать там фото. Подробности публикует The Mirror.

Таким образом, с апреля 2023 года путешествующие по популярной пляжной стране туристы обязаны будут платить сбор за посещение 50 из 85 нацпарков и заповедников, находящихся в ведении правительства Северной территории. Билет на день для всей семьи будет стоить около 25 долларов (1,6 тысячи рублей), на две недели — 75 долларов (4,9 тысячи рублей).

Уточняется, что нововведение будет распространяться только на путешественников, местным жителям платить сбор не придется. Ожидается, что дополнительные средства, полученные от туристов, позволят поддержать экосистему региона и сохранить объекты в первозданном виде для будущих поколений.

Ранее Новая Зеландия, Норвегия и Австралия были названы лучшими странами в 2023 году для путешественников, предпочитающих активный отдых. В топ-5 наиболее востребованных направлений для любителей экоотдыха также попали Австрия и Исландия.