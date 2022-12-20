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04:45, 20 декабря 2022Ценности

Сотрудница пожарной службы показала внешность без униформы и прославилась в сети

Сотрудница пожарной службы показала себя в облегающих платьях и обрела популярность в сети

Кадр: @miss_cpy

Сотрудница пожарной службы обрела популярность в соцсетях, показывая собственную внешность без рабочей униформы. Соответствующие видео появились в ее личном TikTok-аккаунте.

В некоторых роликах блогерша с никнеймом miss_cpy (настоящее имя неизвестно) позировала в объемных служебных костюмах бежевого и красного цветов, касках и противогазах. На других кадрах, сделанных в свободное время, — представала перед камерой в облегающих платьях, топах из прозрачной ткани, с ярким макияжем и укладкой.

Кадр: @miss_cpy

Подобные перевоплощения прославили девушку: в настоящий момент ее страница насчитывает более полумиллиона подписчиков, которые регулярно делают ей комплименты в комментариях. «Когда огонь — не самое горячее в пожаре», «О нет, мой дом только что объял огонь!», «Выходи за меня, ты потрясающая!» — восхищаются пользователи сети.

Ранее в декабре военнослужащая Есения из Техаса показала разницу во внешности в рабочее и свободное время и удивила фанатов откровенными нарядами. Так, она примерила черный облегающий корсет, леггинсы и спортивный бра, белое кружевное платье, зеленый укороченный топ на тонких бретелях с глубоким декольте и купальник с леопардовым принтом.

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Карина Черных
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