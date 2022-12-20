Путин призвал спецслужбы незамедлительно реагировать на национализм

Путин: спецслужбы должны незамедлительно реагировать на национализм и призывы к насилию

Президент России Владимир Путин заявил, что спецслужбы должны незамедлительно реагировать на национализм и призывы к насилию. Его обращение по случаю Дня сотрудников госбезопасности приводится на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что провокации, направленные на разжигание межнациональной розни, являются прямой угрозой единству российского общества.

«Нельзя ослаблять внимание и на таком важном участке, как борьба с экстремизмом. На подобные попытки должна следовать незамедлительная реакция спецслужб», — подчеркнул Путин.

Ранее российский лидер потребовал максимальной собранности и концентрации сил от контрразведки, в том числе военной. Глава государства подчеркнул, что следует жестко пресекать действия зарубежных спецслужб, оперативно выявлять предателей, шпионов и диверсантов.

