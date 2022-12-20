Путин проведет расширенное заседание коллегии Минобороны России

Кремль анонсировал расширенное заседание коллегии Минобороны с участием Путина 21 декабря

Президент России Владимир Путин в среду, 21 декабря, проведет расширенное заседание коллегии Минобороны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«На заседании в Национальном центре управления обороной будут подведены итоги деятельности Вооруженных сил Российской Федерации в 2022 году, а также поставлены задачи на следующий год», — говорится в сообщении.

С основным докладом на заседании выступит министр обороны Сергей Шойгу — глава оборонного ведомства доложит о ходе проведения спецоперации, а также отчитается о количестве вооружения и военной техники, которая поступила в российские войска в 2022 году.

В заседании коллегии примут участие около 15 тысяч человек, которые состоят в Вооруженных силах России. В частности, на заседании будет присутствовать командование военных округов, видов и родов войск, а также руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти.

16 декабря Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, участвующих в СВО. Глава государства заслушал доклад военных, провел совещание и отдельные встречи с командующими.