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05:07, 20 декабря 2022Забота о себе

В сети обсудили смешные и никогда не попадающие в порно моменты реального секса

Пользователи Reddit отметили, что в порно не увидишь неубранный дом и разбросанное белье

Фото: VGstockstudio / shutterstock

По мнению пользователей популярного форума Reddit, в порно не показывают неубранные дома и разбросанное грязное белье, волосы партнера во рту, а также длительные предварительные ласки. Смешные и никогда не попадающие в порно моменты реального секса обсудили в сети.

«В порнофильмах не увидишь, чтобы порнозвезда ругалась рядом с кучей чистого белья, которое всем лень складывать и убирать», — признался один из комментаторов. Другой отметил, что не видел в фильмах для взрослых неубранные дома и разбросанное грязное белье, которое нужно отправить в стирку.

Один из участников обсуждения признался, что его расстраиват несоответствие порно реальности.

Всякий раз, когда чиню сантехнику в доме моей горячей милфы-соседки, в конце она просто говорит «спасибо» и жестом выпроваживает меня за дверь...

Jack_In_Black89пользователь Reddit

Bizarre_Protuberance увидел иронию в том, что героини порно без колебаний облизывают члены, побывавшие у них в заднем проходе, но при этом одержимы чистотой дома.

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Пользовательница с ником BetterMaintenance367 отметила, что множество оргазмов не так просто получить, как это показывают в фильмах категории XXX.

Симпатичная девушка получила девять оргазмов только за счет проникновения, без прелюдии или другой стимуляции. Возможно, она даже кончила, когда делала минет

BetterMaintenance367пользователь Reddit

Один из читателей топика согласился, что подобные сцены выглядят фальшиво и формируют у людей ложные представления и ожидания от секса.

Никто никогда не останавливается, чтобы вытащить волос изо рта

shitsun4пользователь Reddit

«Никогда не видел, чтобы кошка прыгала на кровать и мяукала так громко, как только может — каждому в ухо. Заставив любовников остановиться и смеяться. Или крадущуюся собаку, которая начинает лизать свисающую с кровати ногу, — рассказал посетитель форума. — Также никогда не показывают (у меня это происходит часто), чтобы кто-то вставал убедиться, что дверь на самом деле закрыта».

Ранее на Reddit обсудили реакцию на публикацию интимных фото партнера. Посетители сайта посоветовали согласовывать интимные фото с партнером перед их публикацией.

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Алиса Дмитриева
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