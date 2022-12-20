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03:08, 20 декабря 2022Экономика

Россиянам анонсировали повышение выплат по больничному

ФСС заявил о повышении максимального размера выплаты по больничному листу с 2023 года

Фото: Unsplash

Фонд социального страхования (ФСС) сообщил, что максимальный размер выплаты по больничному листу увеличится с 1 января. Об этом представители ведомства рассказали в беседе с агентством «Прайм».

В ФФС россиянам анонсировали повышение выплат по больничному и заявили, что изменится максимальный размер суммы. С 1 января 2023 года объемы выплат для работников с восьмилетним стражем по обычному договору достигнут 2 736,99 рубля за день и 84 846,69 рубля за месяц.

Также с Нового года вступят в силу поправки Федерального закона от 14.07.2022 N 237-ФЗ, которые дополнят перечень застрахованных лиц в системе обязательного соцстрахования. Эти меры коснутся граждан, с которыми заключены гражданско-правовые договоры (ГПД). При этом у этих россиян сумма страховых взносов за 2022 год должна составлять минимум 4 833,72 рубля.

Ранее россиянам назвали способ получить больше отпускных. Для этого юрист Светлана Краснянская призвала планировать отдых в марте, августе и октябре 2023 года.

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Марина Совина
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