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16:41, 20 декабря 2022Силовые структуры

Убившего двух женщин и расчленившего мужчину 20 лет назад россиянина задержали

В Москве задержали мужчину, который 20 лет назад убил двух женщин и расчленил мужчину

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве задержали местного жителя, который 20 лет назад убил своего знакомого, арендодательницу и ее мать. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщает «Московский комсомолец».

Мужчина дал признательные показания, сейчас он находится в СИЗО. Следствие установило, что в 2002 году фигурант снял комнату в квартире потерпевших, а в день вселения решил украсть хозяйские золотые украшения и полторы тысячи долларов. Это заметила 95-летняя мать владелицы квартиры. Тогда фигурант задушил свидетельницу ремнем от сумки, а ее дочь зарезал.

Мужчина подозревался в преступлении 20 лет назад, однако тогда ему удалось убедить следователей в своей непричастности. Позже, чтобы избежать преследования и длительного заключения, он сознался в участии в групповом грабеже и получил десять лет колонии. В 2022 году правоохранители решили перепроверить показания фигуранта. На допросе мужчина рассказал не только об убийстве женщин, но и признался, что за несколько дней да этого расправился со своим знакомым — отчленил части тела, сжег труп в печи и устроил в доме пожар.

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Илона Палей
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