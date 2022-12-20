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19:08, 20 декабря 2022Ценности

Россиянин обманул возлюбленных на миллионы рублей и избежал тюрьмы

Россиянин Марк Васютин обманул возлюбленных на миллионы рублей и избежал тюрьмы

Фото: Shutterstock

Житель Твери обманным путем получил миллионы рублей от нескольких возлюбленных и избежал тюремного заключения. Подробности истории жертвы рассказали в эфире программы «Малахов».

Россиянка Дарья Драницына познакомилась с Марком Васютиным в социальных сетях, а вскоре после начала отношений мужчина признался, что хочет подарить ей Mercedes. Однако мошенник предложил женщине приобрести машину на ее средства. Тогда пострадавшая отдала ему 45 тысяч рублей, но так и не получила свой автомобиль.

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«Он сказал, что есть возможность купить Mercedes всего за 80 тысяч. Я ответила, что у меня есть наличкой только 45 и передала ему их. Спросила, почему дешево, а он объяснил, что другу срочно нужны деньги, поэтому продает. Машину я так и не увидела», — уточнила она и добавила, что лишилась и золотых колец, которые передала Васютину для переплавки.

Помимо этого, аферист сумел взять кредит на имя Драницыной, а также присвоить себе деньги, которые последняя дала на автозапчасти. По словам героини материала, в общей сложности во время романа с россиянином она потратила 500 тысяч рублей. В то же время другая жертва, которая предпочла остаться анонимной, заявила о потере двух миллионов рублей.

Известно, что некоторые бывшие подруги пермяка написали на него заявление в полицию, однако пока правоохранительные органы игнорируют жалобы.

В мае 2019 года, после ареста в 2017-м, суд США приговорил мошенницу Анну Сорокину к 4-12 годам тюрьмы за финансовые махинации и хищение более 200 тысяч долларов. Впоследствии она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения. Сорокина приехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Девушка называла себя богатой наследницей, общалась с представителями высшего общества и планировала открыть центр современного искусства имени себя.

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Майя Пономаренко
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