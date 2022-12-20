В США рассказали об обостряющейся угрозе для страны

Ведущий Fox News Карлсон счел миграционный кризис у южной границы США вторжением в страну

Американский ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон рассказал об угрозе безопасности США в связи с кризисом на южной границе. Его заявление опубликовано на сайте телеканала.

Он подчеркнул, что происходящее является вторжением в страну. Телеведущий также обратился к губернатору штата Техас Грегу Эбботу, обвинив его в бездействии. «Из-за того что Техас не установил охрану над границей, США оказались переполнены нелегальными мигрантами из разных стран», — указал Карлсон.

Ведущий отметил, что в городе Эль-Пасо, расположенном на границе с Мексикой, число нелегальных мигрантов за последний год увеличилось на 280 процентов. Последствия, по его словам, стали настоящей катастрофой, поскольку значительно повысился уровень преступности. «Город начал разваливаться, а люди, которые в нем выросли, стали массово уезжать», — заявил журналист.

Ранее сообщалось о введении режима чрезвычайного положения в Эль-Пасо из-за наплыва мигрантов. Уточнялось, что такая мера поспособствует привлечению большего количества ресурсов для решения ситуации, которые, в частности, будут направлены на приюты для мигрантов.