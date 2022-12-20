Офицер НМ ЛНР Марочко заявил, что ВСУ приступили к уничтожению инфраструктуры Артемовска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применение тактики «выжженной земли» в Артемовске, приступив к целенаправленному нанесению ударов по инфраструктуре города, заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко в Telegram. Украинские войска также стремятся уничтожить еще уцелевшие дома.

«Украинские подразделения начали прибегать к тактике «выжженной земли» нанося удары по жилым домам, транспортным развязкам, социально важным объектам Артемовска», — сообщил Марочко.

Он также отметил, что ВСУ бьет по зданиям всеми доступными средствами, невзирая на возможное нахождение в подвальных помещениях мирных жителей и отсутствие там же российских военных.

Накануне военный корреспондент Андрей Коц рассказал о проблемах ВСУ из-за западных наемников. По его словам, украинцы пытаются всеми силами эвакуировать их тела с поля боя, что влечет еще большие потери среди личного состава.