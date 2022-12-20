Датскую журналистку лишили аккредитации на Украине за «российскую пропаганду»

Журналистку Датского радио Кимер лишили аккредитации на Украине за «российскую пропаганду»

Власти Украины отозвали аккредитацию корреспондентки Датского радио Матильде Кимер за «распространение российской пропаганды». Об этом сообщается на сайте радиостанции.

Отмечается, что Кимер лишили аккредитации на Украине еще в августе. Тогда журналистке пришло письмо от Министерства обороны Украины, которое выдает соответствующие лицензии. В нем сообщалось, что аккредитация корреспондентки была аннулирована по распоряжению Службы безопасности Украины (СБУ).

В декабре сотрудница радио встретилась с представителями СБУ, которые сообщили ей, что ее посты в социальных сетях распространяют «российскую пропаганду». Сама журналистка обвинения отрицает.

Ранее в ноябре стало известно, что Украина лишила аккредитации не менее шести журналистов за репортажи из Херсона. Сообщалось, что разрешения на работу были отозваны, в том числе, у представителей телекомпании CNN и телеканала Sky News.