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12:37, 20 декабря 2022Интернет и СМИ

Датскую журналистку лишили аккредитации на Украине за «российскую пропаганду»

Журналистку Датского радио Кимер лишили аккредитации на Украине за «российскую пропаганду»

Фото: Стрингер / РИА Новости

Власти Украины отозвали аккредитацию корреспондентки Датского радио Матильде Кимер за «распространение российской пропаганды». Об этом сообщается на сайте радиостанции.

Отмечается, что Кимер лишили аккредитации на Украине еще в августе. Тогда журналистке пришло письмо от Министерства обороны Украины, которое выдает соответствующие лицензии. В нем сообщалось, что аккредитация корреспондентки была аннулирована по распоряжению Службы безопасности Украины (СБУ).

В декабре сотрудница радио встретилась с представителями СБУ, которые сообщили ей, что ее посты в социальных сетях распространяют «российскую пропаганду». Сама журналистка обвинения отрицает.

Ранее в ноябре стало известно, что Украина лишила аккредитации не менее шести журналистов за репортажи из Херсона. Сообщалось, что разрешения на работу были отозваны, в том числе, у представителей телекомпании CNN и телеканала Sky News.

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Олег Давыдов
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