Житель Казахстана получил 15 лет заключения за подготовку к теракту

Житель Астаны получил 15 лет колонии за подготовку к теракту и пропаганду захвата власти

Житель Астаны был приговорен судом столицы Казахстана к 15 годам заключения за подготовку к теракту, вербовку людей для террористической деятельности, а также пропаганду захвата власти. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского Комитета национальной безопасности (КНБ).

«Судом доказана его вина в приготовлении к акту терроризма, вербовке и подготовке лиц в целях организации террористической деятельности, а также пропаганде терроризма, насильственного захвата и удержания власти, изменения конституционного строя Республики Казахстан. Ему назначено 15 лет лишения свободы», — говорится в заявлении.