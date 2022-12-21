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19:03, 21 декабря 2022Путешествия

Названы самые популярные у туристов города

Euromonitor International: Париж назван самым популярным городом

Фото: Yaopey Yong / Unsplash

Британская исследовательская компания Euromonitor International представила ежегодный рейтинг самых популярных у туристов городов — TOP 100 City Destinations Index 2022. Соответствующий перечень опубликован на сайте организации.

Так, согласно исследованию, самым популярным городом назван Париж. Отмечается, что верхнюю строчку в рейтинге он занимает уже второй год подряд. «Серебро» получил Дубай. За ним следуют Амстердам и Мадрид.

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Пятая строчка в рейтинге отошла Риму, шестая — Лондону, седьмая — Мюнхену. Берлин, в свою очередь, занял восьмое место, Барселона — девятое. Закрывает топ-10 наиболее популярных городов Нью-Йорк.

Отмечается, что при составлении рейтинга специалисты учитывали в том числе экономические и деловые показатели городов, их привлекательность для туристов, инфраструктуру, а также их безопасность.

Ранее в марте Euromonitor International подсчитала потери мировой туриндустрии от отсутствия российских туристов. По данным компании, убытки отрасли могут достигнуть семи миллиардов долларов.

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Фариза Бацазова
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