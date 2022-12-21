Дуэйн Джонсон не вернется к роли Черного Адама в новых проектах DC

Дуэйн Джонсон заявил, что не вернется к роли Черного Адама в новых проектах DC Ганна

Американский актер Дуэйн Джонсон заявил, что не вернется к роли Черного Адама в новых проектах DC. Соответствующее сообщение он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

Решение было принято после разговора Джонсона с новым руководителем DC Studios Джеймсом Ганном. «Я хотел поделиться с вами новостью будущем Черного Адама в новой вселенной DC. Мы связались с Джеймсом Ганном [и все обсудили]: Черный Адам не появится в первой главе их истории. Тем не менее, DC и Seven Bucks (продюсерская компания Джонсона — прим. "Ленты.ру") подумают над тем, как Черного Адама можно будет задействовать в будущих главах мультивселенной DC», — написал Джонсон.

Ганн в своем аккаунте ответил на сообщение актера. «Люблю Скалу, и мне очень интересно, что они придумают с Seven Bucks. Не могу дождаться, чтобы посотрудничать с ними в скором времени».

Ранее стало известно о том, что Генри Кавилл не вернется к роли Супермена.