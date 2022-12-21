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19:11, 21 декабря 2022Силовые структуры

Ранее судимый бригадир застрелил рабочего из обреза и сбросил его тело в болото

В Тобольске осудят бригадира, убившего рабочего из обреза и сбросившего его тело в болото

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Тобольске 35-летний житель Свердловской области предстанет перед судом за убийство коллеги. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в конце июля 2022 года возле деревни Второсалинская во время очистки ЛЭП от кустарников и деревьев ранее судимый бригадир поссорился с рабочим. В ходе конфликта мужчина выстрелил в потерпевшего из охотничьего ружья. Когда потерпевший скончался, бригадир обмотал его тело веревкой, привязал к нему металлический швеллер и сбросил в болото, после чего уехал из Тюменской области.

В августе тело убитого обнаружил рыбак. После этого СКР возбудил дело. Следователи осмотрели место происшествия, допросили жителей Вагайского района и назначили ряд экспертиз. В результате фигуранта задержали в городе Нижние Серьги на Урале, предъявили ему обвинение и отправили в СИЗО.

Во время допроса он признался в содеянном.

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Елизавета Новикова
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