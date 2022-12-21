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17:17, 21 декабря 2022Культура

Умер заслуженный артист России Иван Дробыш

В возрасте 71 года умер заслуженный артист России Иван Дробыш
Иван Дробыш

Иван Дробыш. Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Ушел из жизни заслуженный артист России Иван Дробыш. Об этом сообщается в официальной группе Курганского Театра Драмы во «ВКонтакте».

Дробыш скончался в возрасте 71 года. Причина его смерти не раскрывается.

«Он обладал исключительной работоспособностью и талантом, его любили и уважали все коллеги. Имя Ивана Степановича навсегда [сохранится] в истории Курганского театра драмы», — говорится в сообщении, опубликованном на странице театра.

Дробыш родился в 1951 году в городе Селец. Окончил Белорусский государственный театральный художественный институт. С 1972 года играл в Кустанайском областном драматическом театре имени М. Горького. Позднее начал выступать на сцене Курганского театра. Всего за свою карьеру сыграл более семидесяти ролей.

Ранее стало известно о смерти режиссера фильма «Убрать Картера» Майка Ходжеса.

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Дениза Мацаева
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