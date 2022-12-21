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14:07, 21 декабря 2022Культура

Умер режиссер фильма «Убрать Картера» Майк Ходжес

В возрасте 90 лет умер режиссер фильма «Убрать Картера» Майк Ходжес

Фото: FilmStills.net / Globallookpress.com

Скончался британский режиссер, сценарист и продюсер Майк Ходжес. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Ходжес ушел из жизни в возрасте 90 лет, находясь у себя дома в Дорсете, Англия. Причиной его смерти стала сердечная недостаточность.

Ходжес родился в 1932 году в Бристоле. Известен по работам в жанре фантастики и криминального триллера. Ключевым проектом в его карьере стал фильм «Убрать Картера» с актером Майклом Кейном в главной роли, который признали одной из величайших британских картин в истории. Среди других его работ «Черная радуга», «Чтиво», «Человек, несущий смерть», «Омен 2: Дэмиен», «Флэш Гордон», «Засну, когда умру».

Ранее стало известно о смерти актрисы сериала «Главный госпиталь» Сони Эдди.

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Дениза Мацаева
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