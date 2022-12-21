Президент Турции Эрдоган: страна намерена стать независимой от иностранных энергоресурсов

Турция собралась стать полностью независимой от иностранных энергоресурсов. О намерении страны обеспечивать себя самостоятельно заявил ее президент Реджеп Тайип Эрдоган, пишет ТАСС.

«Мы более чем в три раза увеличили наши установленные мощности в области энергетики, довели установленные мощности по использованию внутренних и возобновляемых источников энергии до 65 процентов и провели природный газ в 81 провинцию. В предстоящий период мы будем работать до тех пор, пока полностью не устраним нашу зависимость от иностранных энергоресурсов», — подчеркнул он.

По словам Эрдогана, достичь независимости от импорта энергии Турции поможет разработка нового газового месторождения в Черном море, а также запуск первой АЭС «Аккую», которую строит российская госкорпорация «Росатом».

В декабре Bloomberg со ссылкой на заявления высокопоставленных турецких чиновников писало, что страна намерена добиться 25-процентной скидки на газ из России. Турция хочет, чтобы скидка касалась не только платежей следующего года, но, ретроспективно, и части расчетов за текущий год. Если желаемого снижения добиться не удастся, Анкара будет обсуждать вопрос отсрочки, желательно до 2024 года.