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20:22, 21 декабря 2022Мир

В США назвали ключевое отличие Путина от западных политиков

Экс-сотрудник Белого дома Робертс: Путин отличается от западных политиков человечностью
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Фадеичев / Reuters

Пол Крейг Робертс — бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана — в публикации на своем сайте назвал ключевое отличие президента России Владимира Путина от западных политиков.

«Я стараюсь вставать на сторону правды, а не Путина, хотя он, по моему взвешенному мнению, самый честный и, может быть, наивный игрок на мировой арене», — поделился своим мнением политик.

По словам Робертса, российский лидер слишком человечный по отношению к препятствиям и людям, с которыми сталкивается. В частности, Кремль может переоценить западные страны, полагая, что их возглавляют разумные люди, с которыми можно вести переговоры.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с Владимиром Путиным ответил на критику их политики со стороны западных государств, заявив, что они вдвоем являются самыми токсичными людьми на планете.

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Варвара Кошечкина
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