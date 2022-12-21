Экс-сотрудник Белого дома Робертс: Путин отличается от западных политиков человечностью

Пол Крейг Робертс — бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана — в публикации на своем сайте назвал ключевое отличие президента России Владимира Путина от западных политиков.

«Я стараюсь вставать на сторону правды, а не Путина, хотя он, по моему взвешенному мнению, самый честный и, может быть, наивный игрок на мировой арене», — поделился своим мнением политик.

По словам Робертса, российский лидер слишком человечный по отношению к препятствиям и людям, с которыми сталкивается. В частности, Кремль может переоценить западные страны, полагая, что их возглавляют разумные люди, с которыми можно вести переговоры.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с Владимиром Путиным ответил на критику их политики со стороны западных государств, заявив, что они вдвоем являются самыми токсичными людьми на планете.