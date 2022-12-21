Напавший на полицейских россиянин без одежды объяснил причину своей наготы

Под Тулой напавший на полицейских водитель объяснил, почему был голым

В Тульской области 39-летний водитель, задержанный после того, как сбил шлагбаум и напал на полицейских, рассказал о причинах своего поведения. Об этом сообщает издание Myslo.

Вечером 20 декабря полицейские нагнали нарушителя, не оплатившего проезд по трассе на пункте взимания платы 228 км М-4 «Дон». Требования остановиться мужчина проигнорировал и попытался скрыться. Тогда правоохранители произвели несколько выстрелов по колесам машины. За рулем оказался 39-летний мужчина, который при попытке задержания напал на автоинспекторов.

В полиции мужчина сначала отрицал свою наготу, утверждая, что ехал в костюме «Версаче» с горгоной, лампасами и эмблемами. Позже все-таки он пояснил, что разделся, потому что поливал себя святой водой. Правоохранители ждут результатов экспертизы на наркологическое опьянение.