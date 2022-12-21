На семинаре-совещании по подготовке к Госсовету обсудили молодежную политику

В Москве обсудили подготовку к Госсовету РФ, посвященному молодежной политике

В Москве прошел семинар-совещание по подготовке к Государственному Совету РФ «О реализации молодежной политики в современных условиях». В обсуждении приняли участие не только члены Государственного Совета РФ — главы субъектов, представители администрации президента, члены правительства, но и эксперты, среди которых были руководители некоммерческих, научных и образовательных организаций, главы крупнейших российских компаний.

В дискуссиях о молодежной политике приняли участие также и лидеры общероссийских молодежных и детских проектов и движений. В рамках подготовки к заседанию Госсовета РФ участники обсудили самые актуальные вопросы молодежной политики: совершенствование инфраструктуры для молодежи в субъектах Российской Федерации и создание молодежных пространств для самореализации, подготовка профессиональных кадров для работы с молодежью, дальнейшее развитие социальных лифтов для молодежи, патриотическое воспитание в современных условиях и содействие гражданской активности молодежи и волонтерства.

Предметом обсуждения стали также такие важные для сегодняшнего дня темы, как работа с участниками воспитательного процесса — родителями, родственниками, педагогами и преподавателями, трудоустройство молодежи, профилактика негативных и деструктивных проявлений в молодежной среде. От участников дискуссии прозвучало много предложений по выстраиванию эффективных каналов коммуникации с молодежью.

По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, такой опыт подготовки к Госсовету уже есть, «и значительный, по самым разным тематикам: и здравоохранение, и культурное развитие регионов, и образование, и наука». Он уверен, что такой формат подготовки к госсовету позволяет выработать эффективные решения, которые в дальнейшем обретают и форму поручений президента, и государственных программ, и федеральных проектов. «Сегодня особенная тема, и, на мой взгляд, очень важно, что в дискуссиях и подготовке предложений участвуют не просто представители Росмолодежи, а молодые люди, которые чувствуют нерв коммуникаций с молодежью, выражают запросы, которые идут от непосредственно молодежи», — считает губернатор Самарской области. По его мнению, на основе этих дискуссий будут выработаны предложения, достойные внимания президента.

А Мурманская область готова делиться положительным опытом по реализации молодежных программ. По словам ее губернатора Андрея Чибиса, в регионе для молодежи запустили целый набор программ. «Во-первых, мы с 2020 года платим полярные надбавки молодым, которые приходят в социальную сферу, невзирая, сколько лет они отработали. Это позволило нам в значительной степени сократить дефицит кадров, привлечь на работу в социальный блок молодых ребят», — рассказал губернатор Мурманской области. Вторая тема, которую запустили на Кольском полуострове, — это создание сети ультрасовременных молодежных общественных пространств во всех его населенных пунктах, чтобы, по его словам, «вытащить молодежь из торговых центров, а в маленьких поселках, что уж тут говорить, из подъездов».

Кроме того, в этом году в Мурманской области реализовали еще один суперпроект для молодежи — открыли специальные спортивные пространства «Сопки-спорт». Это, по словам Андрея Чибиса, бесплатные фитнес-центры с современным спортивным оборудованием и профессиональными тренерами. Мурманский губернатор, также, как и самарский, уверен, что с учетом опыта, накопленного у всех субъектов федерации, по итогам семинара-совещания появится «целый набор предметных решений на уровне всей страны для того, чтобы конкурировать за молодых ребят».

Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, как в его регионе разрабатывается программа долгосрочной занятости молодежи, в том числе для подростков в возрасте от 14 до 18 лет. По его словам, «работодатели не берут этих детей в связи с тем, что это очень сложно». Поэтому он считает, что должен быть устранен целый ряд взаимоисключающих принятых нормативных актов, в частности, «законы, которые дестимулируют молодежь к занятию трудовой деятельностью».

А глава Республики Саха Айсен Николаев заявил журналистам, что для патриотического воспитания в школах необходимо привлекать ветеранов боевых действий. «Сейчас, имея примеры героизма наших военных в зоне специальной операции, мы считаем, что наших ветеранов боевых действий нужно активно привлекать для работы в школах в части патриотического воспитания. Хорошо, что процесс пошел. Уверен, что Госсовет поможет этому процессу быстрее решиться», — добавил глава Республики Саха.

Политик подчеркнул, что велся активный диалог с губернаторами, представителями молодежи, профессиональным сообществом по вопросам патриотического воспитания в школах. Николаев напомнил, что первым ввел в Республике Саха исполнение гимна в школах, а теперь такая практика действует по всей России. При этом, заметил он, в некоторых местах по этому вопросу «еще есть саботаж». Николаев связывает это с тем, что вопросами патриотического воспитания в стране системно не занимаются.

«Мы очень активно обсуждали вопросы, связанные с патриотическим воспитанием молодежи. Считаем, что нашему государству нужно очень серьезные шаги делать. Ситуация далеко не простая в этой области: делать вид, что все хорошо и замечательно, на мой взгляд, не стоит», — сказал Николаев.

