Под Москвой поезд затормозил в сантиметрах от КамАЗа на путях и попал на видео

В Дмитрове поезд затормозил в нескольких сантиметрах от застрявшего на путях грузовика

В подмосковном Дмитрове электропоезд затормозил в нескольких сантиметрах от застрявшего на путях КамАЗа. Видеозапись случившегося публикует Telegram-канал «360».

На кадрах видно, как гудящая электричка приближается к грузовику, стоящему на железнодорожном переезде. Горит красный сигнал светофора, звенит звонок, оповещающий о приближении поезда, у машины включена аварийная сигнализация. В самый последний момент машинист успевает затормозить и избежать аварии — электричка останавливается впритык к КамАЗу.

Ранее сообщалось, что в Омске грузовой поезд сбил и смял выехавший на железнодорожные пути автомобиль «Газель», в котором находились трое россиян. Авария попала на видео, по факту произошедшего возбудили уголовное дело.