Назван способ обезопасить домашних животных от салютов в Новый год

Ветеринар Середа: нужно увести домашнего питомца в тихое место, чтобы оградить от салюта

Чтобы обезопасить домашнего питомца от звука и вспышек салютов в новогоднюю ночь, необходимо увести его в тихое место, посоветовал президент Ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженный ветеринарный врач России Сергей Середа. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил способы, которые помогут уберечь домашнего любимца от стресса.

В ночь с 31 декабря на 1 января россияне традиционно запускают салюты. Однако звук и вспышки салютов не всеми воспринимаются радостно. Для некоторых домашних животных это большой стресс.

«Если вы знаете, что рядом с вами будут салюты в новогоднюю ночь, то надо сделать так, чтобы животные не слышали и не видели этого — найти какое-то отдельное помещение, где это возможно соблюсти, и находится рядом с ними. Так питомцы будут себя чувствовать спокойнее. Иначе стресс может быть очень большой», — посоветовал Середа.

Также ветеринар рассказал, что можно заранее прибегнуть в дрессировки животного, чтобы он не боялся салютов и фейерверков.

«Но для дрессировки надо обязательно обратиться к специалисту, самостоятельно это делать не надо. Еще можно медикаментозно, но я бы этого не стал делать», — пояснил он.

Ранее россиян предупредили о штрафах, которые можно получить в новогоднюю ночь. Так, запрещено курить и распивать алкогольные напитки. За это грозит штраф в 500-3000 рублей и 1500 рублей соответственно.

Кроме того, нельзя запускать фейерверки из окон и балконов квартир, а также во дворах многоэтажек без согласования с управляющей компанией. Наказанием за такие действия в зависимости от последствий запуска в лучшем случае станет штраф в размере 500 рублей, в худшем — лишение свободы на срок до пяти лет.

