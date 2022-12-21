Российский ребенок остался один в тундре ночью в 38-градусный мороз и выжил

Ямальские спасатели нашли в тундре потерявшегося ночью в 38-градусный мороз ребенка

На Ямале ребенок остался один в тундре ночью в 38-градусный мороз и выжил благодаря случайно заметившим его спасателям. Об этом сообщает «Север-Пресс».

Как пишет агентство, российские спасатели нашли ребенка 2010 года рождения на автозимнике. Мальчик рассказал, что потерялся, когда сани с ним отцепились от снегохода, которым управлял его отец. При этом мужчина ничего не заметил и уехал.

По информации из открытых источников, в этот момент на улице был 38-градусный мороз. Спасатели отогрели ребенка в своей машине, а позже за ним приехал отец.

Ранее в Якутии собака привела помощь к умирающему хозяину, пострадавшему во время рыбалки, и тем самым спасла ему жизнь. Запряженного в нарты пса, бегающего по берегу реки Колымы, заметили местные жители. Прибывшие на место спасатели вышли по следам животного к его хозяину. Предположительно, мужчина упал при проделывании лунки и порезался. Также у него нашли следы инсульта.