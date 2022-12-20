69-я параллель
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12:53, 20 декабря 202269-я параллель

Собака привела к умирающему россиянину помощь и спасла ему жизнь

В Якутии собака привела спасателей к пострадавшему хозяину и спасла ему жизнь

Фото: Пресс-служба ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)»

В Якутии собака привела помощь к умирающему хозяину, пострадавшему во время рыбалки, и тем самым спасла ему жизнь. Об этом сообщает агентство ЯСИА со ссылкой на республиканскую Службу спасения.

20 декабря местные жители заметили, что по берегу реки Колымы бегает пес, запряженный в нарты — длинные сани, которые используются для езды на собаках и оленях. Прибывшие на вызов спасатели обнаружили в нартах снаряжение для рыбалки и пошли по следам собаки, чтобы найти ее хозяина. Через 400 метров его обнаружили лежащим в снегу.

«Предположительно мужчина вышел на рыбалку и упал при проделывании лунки, порезал правую сторону тела, также имеются признаки инсульта», — рассказали спасатели. Рыбака эвакуировали и передали врачам.

Ранее сообщалось, что на Чукотке собаки спасли местного жителя, на которого напал разъяренный белый медведь.

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Варвара Родикова
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