Собака привела к умирающему россиянину помощь и спасла ему жизнь

В Якутии собака привела спасателей к пострадавшему хозяину и спасла ему жизнь

В Якутии собака привела помощь к умирающему хозяину, пострадавшему во время рыбалки, и тем самым спасла ему жизнь. Об этом сообщает агентство ЯСИА со ссылкой на республиканскую Службу спасения.

20 декабря местные жители заметили, что по берегу реки Колымы бегает пес, запряженный в нарты — длинные сани, которые используются для езды на собаках и оленях. Прибывшие на вызов спасатели обнаружили в нартах снаряжение для рыбалки и пошли по следам собаки, чтобы найти ее хозяина. Через 400 метров его обнаружили лежащим в снегу.

«Предположительно мужчина вышел на рыбалку и упал при проделывании лунки, порезал правую сторону тела, также имеются признаки инсульта», — рассказали спасатели. Рыбака эвакуировали и передали врачам.

Ранее сообщалось, что на Чукотке собаки спасли местного жителя, на которого напал разъяренный белый медведь.