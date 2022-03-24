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69-я параллель

Собаки спасли россиянина от разъяренного белого медведя

На Чукотке собаки спасли местного жителя, на которого напал белый медведь

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Разъяренный белый медведь напал на жителя Чукотки в районе села Нешкан. Об этом сообщила глава сельского поселения Анастасия Кергинват, ее цитирует РИА Новости.

Местный житель, который ездил к выброшенной туше кита, не помнит, как оказался в селе после нападения. Кергинват предположила, что спасти россиянина от хищника могли собаки, так как он вернулся в село на собачьей упряжке.

Как сообщила администрация Чукотского района, белый медведь напал на мужчину в двух километрах от сельского поселения Нешкан. После этого животное скрылось в тундре, бригаде «Медвежьего патруля» не удалось его найти.

Местный житель получил рваные раны ног, рук и головы, медики оказали ему первую помощь. Сейчас он находится в больнице.

Ранее россиянин Владислав Загорский, который путешествовал по Арктике, описал встречу с белым медведем. «Он [хищник] позевал, посмотрел, кто такие, откуда появились, походил вальяжно и ушел в сторону моря», — поделился впечатлениями путешественник.

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Анастасия Шейкина
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