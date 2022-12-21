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18:15, 21 декабря 2022Силовые структуры

Тайник украинского нацбатальона «Кракен» в ЛНР попал на видео

Российские спецслужбы показали на видео тайник украинского нацбатальона «Кракен» в ЛНР
Начало событий в новости Российские спецслужбы предотвратили диверсии в ЛНР

Обнаруженный на территории Луганской народной республики (ЛНР) тайник украинского нацбатальона «Кракен» (признан террористической организацией и запрещен на территории России) попал на видео. Запись опубликовал ТАСС.

На кадрах видны сотрудники российских спецслужб, которые проводят осмотр найденного в тайнике оружия, предназначавшегося для совершения диверсий.

Ранее 21 декабря стало известно, что в ЛНР российские спецслужбы предотвратили диверсии, готовившиеся боевиками «Кракена». Из тайника диверсантов изъято самодельное взрывное устройство, три гранаты РГД-5, две мины ТМ-62 и военная форма. Также недалеко от схрона стояла машина инкассаторов, на которой члены террористических ячеек планировали добираться до места диверсии. Правоохранители ведут розыск диверсантов.

Любовь Ширижик
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