В ЛНР предотвратили диверсии, готовившиеся боевиками украинского нацбатальона «Кракен»

В ЛНР российские спецслужбы предотвратили диверсии, готовившиеся боевиками украинского нацбатальона «Кракен» (признан террористической организацией и запрещен на территории России). Об этом в среду, 21 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Силовики обнаружили тайник диверсантов, в котором хранилось самодельное взрывное устройство (СВУ), три гранаты РГД-5, две мины ТМ-62 и военная форма. Также недалеко от схрона стояла машина инкассаторов, на которой члены террористических ячеек планировали добираться до места диверсии.

Сейчас правоохранители ищут членов ДРГ, причастных к деятельности нацбатальона.

Ранее официальный спикер Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказывал, что бойцы украинского батальона «Кракен» расстреляли выживших солдат ВСУ при неудачном контрнаступлении на Харьковском направлении.