Учителя российской школы осудили на десять лет за пропаганду терроризма

Преподавателя воскресной школы в Красноярске осудили на 10 лет за пропаганду терроризма

Южный окружной военный суд приговорил к десяти годам лишения свободы учителя Красноярской школы за пропаганду терроризма. Об этом в среду, 21 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.

Мужчина признан виновным по части 1.1 статьи 205.1 («Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение террористической деятельности») и части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, фигурант преподавал мусульманское право в воскресной школе и склонял прихожан к участию в боевых действиях в Сирии на стороне боевиков. Кроме того, в социальной сети во «ВКонтакте» он распространял записи, оправдывающие деятельность запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).