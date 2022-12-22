Болгарский посол в США пожаловался на Lufthansa, назвавшую Болгарию «частью России»

Болгарский посол в США Георгий Панайотов заявил, что немецкая авиакомпания Lufthansa назвала Болгарию «частью России». Его слова передает издание Novinite.

Дипломат уточнил, что его 12-летний сын Тео должен был лететь из Вашингтона в Софию на Рождество рейсом Lufthansa с пересадкой в немецком Франкфурте. Панайотов заказал для него сопровождающего, чтобы тот помог мальчику с пересадкой, поскольку «аэропорт Франкфурта большой, а Тео никогда не летал один».

«В день отъезда мне пришло сообщение, что услуга (помощь ребенку 12 лет) отменена. Причина, на которую ссылается Lufthansa, заключается в том, что Болгария является частью Российской Федерации! — пожаловался посол. — Это не шутка, а реальный случай, который потрепал мне нервы и травмировал ребенка».

По информации Novinite, позднее дипломат рассказал, что экипаж летного состава все-таки помог его сыну добраться до самолета, который вылетал в Софию. Панайотов подчеркнул, что не собирается добиваться компенсации от Lufthansa, однако будет требовать объяснений.

Ранее представители Lufthansa во Франкфурте не пустили более 100 прибывших из Нью-Йорка хасидов на рейс в Будапешт, сославшись на отсутствие у пассажиров защитных масок. Кроме того, один из работников компании пренебрежительно высказался о группе евреев, не допущенных на борт. В результате перевозчик обязался выплатить денежную компенсацию в размере более 20 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей) на каждого пассажира.