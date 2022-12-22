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20:22, 22 декабря 2022Силовые структуры

Российский грибник сбыл найденное в лесу ружье за бутылку вина и получил срок

Под Курском грибника осудили на один год за сбыт найденного в лесу ружья за 1,5 литра вина

Фото: Максим Киселев / ТАСС

Хомутовский районный суд Курской области приговорил к одному году ограничения свободы 57-летнего местного жителя за незаконный сбыт оружия. Об этом в четверг, 22 декабря, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Россиянин признан виновным по части 7 статьи 222 («Незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия») УК РФ.

По данным ведомства, в октябре 2007 года фигурант пошел в березовый лес для сбора грибов. Там он нашел охотничье ружье и взял с собой. В сентябре 2021 года он продал находку знакомому за 1,5 литра вина.

Ранее стало известно, что в Хакасии полицейского из отдела по борьбе с наркотиками обвинили в наркоторговле.

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Екатерина Власова
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