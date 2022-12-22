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21:30, 22 декабря 2022Мир

Премьер-министр Италии выразила желание посетить Украину

Премьер-министр Италии Мелони выразила желание посетить Киев в начале 2023 года
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони. Фото: Mauro Scrobogna / Globallookpress.com

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в эфире телеканала Rai1 выразила желание посетить Киев в начале 2023 года. По ее словам, необходимо договориться о визите с офисом президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА Новости.

«Мне нужно поговорить с Зеленским до Рождества, наши дипломатические офисы на связи друг с другом. Я хочу поздравить украинский народ», — заявила итальянский премьер.

Она уточнила, что собирается приехать в Киев в первые месяцы следующего года. Мелони также назвала данную поездку одной из наиболее приоритетных.

Ранее бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони рассказал, что его беспокоит то, как разворачиваются боевые действия на Украине, в частности, угрозы применить ядерное оружие со стороны разных политиков. В связи с этим он призвал как можно скорее заключить мир.

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Марина Совина
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