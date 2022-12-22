Россиянка ударила мужа ножом из-за отказа подать воду

В Калининграде женщина получила 2 года за удар мужа ножом после отказа подать стакан воды

В Калининграде женщина ударила мужа ножом после того, как он отказался подавать ей стакан воды и таблетку, и получила два года лишения свободы. Об этом сообщается в Telegram-канале Калининградского областного суда.

Инцидент произошел 30 января. По информации правоохранителей, после пробуждения россиянка намеревалась выпить таблетку. Она попросила мужа принести ей стакан воды, однако мужчина схватился за алкоголь, чем разозлил партнершу. В отчет на возмущение, мужчина схватил ее за футболку и ударил. Женщина испугалась, схватила нож и пырнула супруга в живот.

Осознав случившееся, она позвонила в правоохранительные органы, призналась в содеянном, вызвала потерпевшему бригаду врачей и сообщила о происшествии дочери. 11 месяцев правоохранители выясняли все обстоятельства произошедшего, в это время женщина ухаживала за раненым мужем.

В суде россиянка признала свою вину. Женщину приговорили к двум годам лишения свободы по статье 111 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда».

20 декабря Санкт-Петербургский городской суд приговорил к 18 годам лишения свободы местного жителя Кирилла Васильева за убийство продавщицы секс-шопа. Мужчина также признан виновным в разбое. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

