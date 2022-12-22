Назван болезненный для России курс доллара

Аналитик Мустаев назвал болезненным курс доллара выше 75 рублей

Курс в 75 рублей за доллар и выше в текущих условиях видится болезненным для российской экономики, поскольку сильные валютные движения могут ускорить инфляционные ожидания населения. Центральный банк, вероятно, приложит усилия к тому, чтобы не допустить такой динамики. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил портфельный управляющий УК «Открытие» Руслан Мустаев.

«Импорт хоть еще и не вернулся до прежних уровней, но составляет значимую часть потребления у населения. Соответственно, если из-за ослабления рубля будет расти стоимость импортных товаров, то инфляция будет ускоряться, — объяснил Мустаев. — Но Банк России в релизе прошлой недели отмечал, что следит за проинфляционными и дезинфляционными факторами, и свою цель по инфляции в 4 процента к 2024 году оставляет в силе».

Кроме того, Мустаев отметил, что инфляционные ожидания населения связаны и с курсом рубля, потому Банк России однозначно следит за этим показателем.

С учетом того, что валютный рынок сейчас «тонкий» и он может двигаться в любую из сторон даже относительно небольшими объемами, Центральный Банк имеет возможность каким-то образом отреагировать на изменение курса. Это могут быть некие словесные интервенции, или, может быть, какие-то нормативные указания для банковского сектора Руслан Мустаев портфельный управляющий УК «Открытие»

Аналитик напомнил, что раньше курс в 80 рублей за доллар был значением, которое вызывало «аллергию» у ЦБ. За последние несколько недель рубль ослаб примерно на 20 процентов, и поэтому уровень в 75 рублей за доллар теперь кажется таким же болезненным. На этом этапе могут начаться определенные движения со стороны регулятора.

«Наше ощущение связано с тем, что сильные валютные движения — а 20 процентов это много — могут ускорить инфляционные ожидания населения, а ЦБ как раз не хочет этого допустить», — заключил Мустаев.

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 22 декабря, курс евро впервые с 27 апреля поднялся выше 77 рублей. С начала дня он прибавил 1,8 процента, свидетельствуют данные площадки.

Доллар также растет, преодолев отметку в 72 рубля, на максимуме он доходил до 72,37 рубля. Индекс Мосбиржи растет на 0,76 процента, до 2132 пункта, а индекс РТС падает на 1,17 процента до 929 пунктов.