Макрон назвал негативный эффект вступления Украины в НАТО

Макрон заявил, что вступление Украины в НАТО станет шагом к конфронтации с Россией

Возможное вступление Украины в НАТО будет воспринято Россией как шаг к увеличению конфронтации со стороны Североатлантического альянса, который станет угрозой национальной безопасности России. Такой негативный эффект присоединения Киева к альянсу назвал президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Monde.

«Вступление Украины в НАТО будет воспринято Россией как нечто конфронтационное… Независимо от того, вступит ли Украина в НАТО — а это не самый вероятный сценарий, — ей придется предоставить гарантии безопасности. Мы не можем думать о безопасности этой зоны только через призму НАТО», — заявил французский лидер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Конгресса США вооружения и дополнительных денег для успешного продолжения боевых действий. Об этом он высказался во время своего выступления перед американскими парламентариями. По его словам, поддержка США до сих пор имела решающее значение для украинской армии, а грядущий год будет переломным в плане хода боевых действий