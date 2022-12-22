Американский производитель чипов объявил об увольнении пяти тысяч работников

Американский производитель чипов Micron уволит 10% персонала в 2023 году

Один из крупнейших американских производителей чипов памяти и полупроводников Micron объявил о планах уволить не менее 10 процентов всех сотрудников (около 5000 человек) во втором финансовом квартале 2023 года (декабрь 2022 — февраль 2023 года) и отменить выплату бонусов, сказано в заявлении компании для Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Масштабные увольнения персонала связаны с негативными финансовыми результатами по итогам первого квартала 2023 года. Квартальная выручка Micron упала с 7,69 миллиарда долларов до 4,09 миллиарда долларов, чистый убыток составил 195 миллионов долларов, или 0,18 доллара в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в размере 2,31 миллиарда долларов, или 2,04 доллара на акцию, за сопоставимый квартал предыдущего финансового года. При этом эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль Micron на уровне 69 центов на акцию при выручке в 5,71 миллиарда долларов.

Ожидания компании от второго финансового квартала также оказались разочаровывающими для аналитиков. Они прогнозировали убыток на уровне 30 центов на акцию при выручке в 3,75 миллиарда долларов, но в Micron заявили, что планируют получить убыток в размере 62 центов на акцию при выручке 3,8 миллиарда долларов. Также компания объявила о сокращении инвестиций в 2023 финансовом году до 7-7,5 миллиарда долларов (в 2022 году — 12,5 миллиарда долларов) и приостановке программы обратного выкупа собственных акций.

«Из-за значительного несоответствия спроса и предложения в начале календарного 2023 года мы ожидаем, что прибыльность будет оставаться под вопросом в течение всего 2023 года», — сказал исполнительный директор Micron Санджай Мехротра.

В 2021 году на рынке наблюдался дефицит микросхем после остановки заводов во время пандемии коронавируса. Однако уже в 2022 году резкий рост инфляции, увеличение ключевых ставок, геополитическая напряженность и локдауны в Китае ударили по потребительскому спросу, что негативно отразилось на показателях продаж компьютеров и смартфонов и, соответственно, чипов для них, пишет Reuters. Тем не менее Micron ожидает, что в следующем году спрос на чипы памяти DRAM вырастет примерно на 10 процентов, на чипы NAND — на 20 процентов.

Ранее о планах сократить часть персонала или заморозить найм заявили и другие компании из отрасли, отмечает CNBC. Летом американская Nvidia объявила о пересмотре планов по найму, производитель чипов и процессоров Intel заявил об увольнении сотрудников в октябре, а спустя месяц об прекращении приема новых работников рассказали и в Qualcomm.