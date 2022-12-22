Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:04, 22 декабря 2022Мир

Путин обсудил Украину с премьером Израиля

Путин обсудил Украину в телефонном разговоре с премьером Израиля Нетаньяху

Фото: Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщили в Кремле, передает ТАСС.

По информации агентства, политики обсудили ситуацию на Украине. Путин и Нетаньяху выразили уверенность в том, что двусторонние отношения России и Израиля продолжатся развиваться. Отмечается, что это первый разговор политиков после победы партии Нетаньяху на парламентских выборах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Курс евро превысил 77 рублей
Мэр Горловки получил контузию при обстреле гостиницы в Донецке
Тайвань поднял в воздух боевые самолеты для предотвращения вторжения ВВС Китая
Путин обсудил Украину с премьером Израиля
Ветеран купил шесть лотерейных билетов и шесть раз стал победителем
Молодые россияне рассказали о желаемом доходе
Директора российского музея вызвали в полицию после письма Пригожина
Обозначен срок отправки американского Patriot на Украину
Появились кадры с места гибели подростка из-за падения снега под Москвой
Стали известны новые подробности переговоров Роналду с саудовским клубом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.