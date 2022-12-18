Посол Израиля объяснил неготовность Тель-Авива поддерживать Киев оружием

Посол Израиля Бродский объяснил неготовность дать Киеву оружие рисками для безопасности

Тель-Авив осознает тяжесть ситуации, в которой оказался Киев, однако не готов поставлять ему оружие из-за рисков для собственного государства. Об этом в интервью The Washington Post заявил посол Израиля на Украине Михаэль Бродский.

По словам дипломата, даже «разочарование украинских евреев» не вынудит страну разрушить связей с Россией в сфере безопасности. Он также заявил, что Израиль не является частью НАТО, а потому не несет обязательств, принятых на себя альянсом.

«Ни одно правительство в Израиле не намерено ставить под угрозу этот интерес из-за кого-либо еще, включая украинцев», — объяснил Бродский.

Посол добавил, что сейчас его страна находится в «гораздо более хрупкой ситуации», нежели принято считать.

Ранее Бродский заявил о крайнем разочаровании из-за поддержки Киевом антиизраильских резолюций в ООН. Он пояснил, что такие решения не могут положительно отражаться на отношениях двух стран.