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22:00, 22 декабря 2022Мир

Нидерланды направят в Польшу истребители F-35 для участия в миссии НАТО

Нидерланды направят в Польшу восемь истребителей F-35 для участия в миссии НАТО
СюжетУчения НАТО:

Фото: Edgar Su / Reuters

Нидерланды направят в Польшу в 2023 году восемь истребителей F-35 для участия в миссии НАТО для патрулирования воздушного пространства над Восточной Европой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны страны.

«Они будут наблюдать за воздушным пространством НАТО над Восточной Европой», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что истребители ВВС Нидерландов будут находиться в Польше в феврале и марте 2023 года.

В конце октября в Нидерландах начались масштабные военные учения Falcon Autumn, проводимые под эгидой блока НАТО. Основная задача маневров заключается в подготовке к проведению воздушно-десантных операций. В них будут задействованы более тысячи военнослужащих и 37 вертолетов из Нидерландов, Германии, Польши и США.

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Марина Совина
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