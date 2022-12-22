Почти шестьсот точек общепита открылись в Москве при поддержке властей города

Почти 600 точек общепита открылись в Москве в этом году при поддержке властей города

В Москве подвели итоги программы по развитию отечественных сетей быстрого питания. Ее открыли в марте этого года, после того как несколько зарубежных сетей общепита объявили о прекращении деятельности в России. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Прием заявок на получение помощи по программе пришлось продлевать, так как спрос оказался высоким. Чтобы обеспечить грантами все заявки, соответствующие требованиям, мэр Москвы принял решение о выделении дополнительных средств в размере 249 миллионов рублей. Финансирование будет направлено на поддержку 98 точек быстрого питания, в которых создано 184 рабочих места.

«С учетом дополнительного финансирования было одобрено 565 заявок на сумму более одного миллиарда рублей. С их помощью столичные предприниматели открыли в Москве 587 новых точек общепита во всех округах города и трудоустроили более 1,3 тысячи человек. Среди них есть кафе с национальным колоритом, блюдами домашней кухни, полезной едой и даже фермерскими продуктами в меню», — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Во многом повышенному спросу на получение грантов способствовала подача заявки в электронном виде. Предварительно заявители могли оценить возможность получения меры поддержки, обратиться за консультацией о разъяснении требований и условий ее предоставления, а также подготовить и направить пакет документов онлайн на предварительную проверку.

В рамках программы предприниматели, открывшие кафе после 16 марта 2022 года, могли получить от одного до пяти миллионов рублей в зависимости от площади заведения. При этом подать одну заявку можно было на открытие нескольких точек питания. Воспользоваться поддержкой могли предприниматели из любого региона России при условии, что созданная ими точка общепита находится в Москве. В результате в столице реализуют свои проекты 110 предпринимателей почти со всей России, включая Смоленскую и Сахалинскую области, Краснодарский край. Преимущественно новые кафе и рестораны появились в центре столицы, также были открыты точки питания в Зеленограде и ТиНАО.

Как сообщил Алексей Фурсин, общая площадь открытых в Москве кафе составила 55 тысяч квадратных метров.

Многие участники воспользовались программой поддержки, чтобы впервые попробовать себя в бизнесе или запустить проекты в новой сфере.

Программа развития отечественных сетей общественного питания вошла в пакет антикризисных мер поддержки столичного бизнеса в условиях санкций, который весной этого года разработало правительство Москвы. К этому моменту выделено свыше 30 миллиардов рублей более чем для 11 тысяч столичных предпринимателей, включая другие гранты, субсидии, льготные ставки и поручительства по кредитам.

