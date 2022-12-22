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07:17, 22 декабря 2022Экономика

Производитель Pringles продаст российский бизнес

«Ъ»: производящая чипсы Pringles Kellogg продаст российский бизнес ГК «Черноголовка»

Фото: Igor Golovniov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американская компания Kellogg, производитель чипсов Pringles, договорилась о продаже российского бизнеса группе компаний «Черноголовка». Об этом в четверг, 22 декабря, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник среди поставщиков кондитерских изделий.

Информацию изданию подтвердил собеседник, знакомый с планами российской команды Kellogg. По его данным, в качестве покупателя выступит компания, выкупившая ранее у Kellogg завод в станице Северская Краснодарского края, входящий сейчас в структуру ГК «Черноголовка». Закрытие сделки ожидается в начале 2023 года, говорит один из источников газеты.

Ранее стало известно, что в российских магазинах стали исчезать с полок чипсы американского бренда Pringles — запасы иссякли спустя девять месяцев с момента прекращения поставок производителем Kellogg. Популярные снеки уже закончилась у второго по обороту продуктового ретейлера «Магнит», а сети «Лента» и «Верный» распродают остатки продукции.

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Марина Совина
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